«Реал» хочет обменять Азара на защитника «Челси» Джеймса
«Реал» хочет обменять нападающего Эдена Азара на защитника «Челси» Риса Джеймса, сообщает El Nacional.
По информации источника, мадридский клуб намерен усилить позицию правого защитника, поэтому может поспособствовать возвращению 30-летнего бельгийца в «Челси» в рамках сделки по Джеймсу.
Отмечается, что владелец лондонского клуба Роман Абрамович заинтересован в возвращении нападающего.
В нынешнем сезоне Азар забил один гол в 14 матчах за «Реал». Контакт нападающего с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает бельгийца в 25 миллионов евро.
22-летний Джеймс в нынешнем сезоне принял участие в 22 встречах за «Челси», забил пять мячей и отдал шесть результативных передач. Контракт защитника с лондонцами действует до 30 июня 2025-го. Transfermarkt оценивает англичанина в 55 миллионов евро.
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