«Реал» хочет купить 17-летнего полузащитника «Ренна» Камавингу за 70 миллионов евро

«Реал» собирается приобрести 17-летнего полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавингу в летнее трансферное окно, сообщает Marca.

По информации источника, «Королевский клуб» следит за игроком уже два года, и намерен вступать в переговоры уже сейчас, чтобы не упустить талантливого француза конголезского происхождения. Сообщается, что «Реалу» придется заплатить за Камавингу около 70 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Камавинга провел за «Ренн» 32 матча, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 35 миллионов евро.