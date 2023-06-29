«Реал» может арендовать форварда «Ювентуса» Влаховича

«Реал» может арендовать нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича, сообщает Football Espana.

По информации издания, итальянский клуб планирует продать игрока, поскольку остался недоволен его игрой. Сообщается, что «сливочные» находятся в поисках форварда, который сможет полноценно заменить ушедшего Карима Бензема.

Приоритетным вариантом для испанцев на сегодня является нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. К покупке серба могут вернуться, если переход француза сорвется.

Влахович выступает за «Ювентус» с января прошлого года. Контракт игрока с туринцами истекает летом 2026 года.

В сезоне-2022/23 серб провел 42 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 75 миллионов евро.