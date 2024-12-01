«Реал» и «Хетафе» встретятся в матче 15-го тура испанской примеры в воскресенье, 1 декабря. Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и начнется в 18.15 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч! Футбол 2». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

С ключевыми событиями игры «Реал» — «Хетафе» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В этом сезоне чемпионата Испании «Реал» набрал 30 очков в 13 матчах, «Хетафе» — 13 очков в 14 играх. В 14-м туре «Реал» победил «Леганес» (3:0), а «Хетафе» — «Вальядолид» (2:0).