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Сегодня, 17:30

«Реал» — «Хетафе»: смотреть трансляцию матча ла лиги

«Реал» встретится с «Хетафе» в 15-м туре чемпионата Испании
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Игроки «Реала» Килиан Мбаппе и Лука Модрич.
Фото Reuters

«Реал» и «Хетафе» встретятся в матче 15-го тура испанской примеры в воскресенье, 1 декабря. Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и начнется в 18.15 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч! Футбол 2». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

С ключевыми событиями игры «Реал» — «Хетафе» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Испания. Ла Лига. 15-й тур
01 дек, 18:15. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Хетафе

В этом сезоне чемпионата Испании «Реал» набрал 30 очков в 13 матчах, «Хетафе» — 13 очков в 14 играх. В 14-м туре «Реал» победил «Леганес» (3:0), а «Хетафе» — «Вальядолид» (2:0).

Футбол
ФК Реал
ФК Хетафе
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 15 11 1 3 43-16 34
2
 Атлетико 15 9 5 1 26-8 32
3
 Реал 13 9 3 1 28-11 30
4
 Вильярреал 14 7 5 2 27-23 26
5
 Мальорка 15 7 3 5 15-13 24
6
 Атлетик 14 6 5 3 20-13 23
7
 Жирона 15 6 4 5 22-20 22
8
 Осасуна 14 6 4 4 19-22 22
9
 Бетис 14 5 5 4 16-16 20
10
 Р. Сосьедад 14 5 3 6 11-11 18
11
 Сельта 15 5 3 7 23-27 18
12
 Севилья 14 5 3 6 13-18 18
13
 Р. Вальекано 13 4 4 5 13-14 16
14
 Леганес 15 3 6 6 14-20 15
15
 Лас-Пальмас 15 4 3 8 20-26 15
16
 Алавес 15 4 2 9 16-25 14
17
 Хетафе 14 2 7 5 10-11 13
18
 Эспаньол 14 4 1 9 15-27 13
19
 Валенсия 13 2 4 7 13-21 10
20
 Вальядолид 15 2 3 10 10-32 9
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29.11 23:00
Мальорка – Валенсия
 2 : 1
30.11 16:00
Барселона – Лас-Пальмас
 1 : 2
30.11 18:15
Алавес – Леганес
 1 : 1
30.11 20:30
Эспаньол – Сельта
 3 : 1
30.11 23:00
Вальядолид – Атлетико
 0 : 5
1.12 16:00
Вильярреал – Жирона
 2 : 2
1.12 18:15
Реал – Хетафе
 - : -
1.12 20:30
Р. Вальекано – Атлетик
 - : -
1.12 23:00
Р. Сосьедад – Бетис
 - : -
2.12 23:00
Севилья – Осасуна
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 15
Рафинья

Рафинья

Барселона

 9
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 8
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 7
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 11 1 5
Унаи Лопес

Унаи Лопес

Райо Вальекано

 12 1 5
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 12 1 4
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