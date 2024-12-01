«Реал» — «Хетафе»: смотреть трансляцию матча ла лиги
«Реал» и «Хетафе» встретятся в матче 15-го тура испанской примеры в воскресенье, 1 декабря. Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и начнется в 18.15 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет канал «Матч! Футбол 2». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.
С ключевыми событиями игры «Реал» — «Хетафе» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.
В этом сезоне чемпионата Испании «Реал» набрал 30 очков в 13 матчах, «Хетафе» — 13 очков в 14 играх. В 14-м туре «Реал» победил «Леганес» (3:0), а «Хетафе» — «Вальядолид» (2:0).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|15
|11
|1
|3
|43-16
|34
|
2
|Атлетико
|15
|9
|5
|1
|26-8
|32
|
3
|Реал
|13
|9
|3
|1
|28-11
|30
|
4
|Вильярреал
|14
|7
|5
|2
|27-23
|26
|
5
|Мальорка
|15
|7
|3
|5
|15-13
|24
|
6
|Атлетик
|14
|6
|5
|3
|20-13
|23
|
7
|Жирона
|15
|6
|4
|5
|22-20
|22
|
8
|Осасуна
|14
|6
|4
|4
|19-22
|22
|
9
|Бетис
|14
|5
|5
|4
|16-16
|20
|
10
|Р. Сосьедад
|14
|5
|3
|6
|11-11
|18
|
11
|Сельта
|15
|5
|3
|7
|23-27
|18
|
12
|Севилья
|14
|5
|3
|6
|13-18
|18
|
13
|Р. Вальекано
|13
|4
|4
|5
|13-14
|16
|
14
|Леганес
|15
|3
|6
|6
|14-20
|15
|
15
|Лас-Пальмас
|15
|4
|3
|8
|20-26
|15
|
16
|Алавес
|15
|4
|2
|9
|16-25
|14
|
17
|Хетафе
|14
|2
|7
|5
|10-11
|13
|
18
|Эспаньол
|14
|4
|1
|9
|15-27
|13
|
19
|Валенсия
|13
|2
|4
|7
|13-21
|10
|
20
|Вальядолид
|15
|2
|3
|10
|10-32
|9
|29.11
|23:00
|
Мальорка – Валенсия
|2 : 1
|30.11
|16:00
|
Барселона – Лас-Пальмас
|1 : 2
|30.11
|18:15
|
Алавес – Леганес
|1 : 1
|30.11
|20:30
|
Эспаньол – Сельта
|3 : 1
|30.11
|23:00
|
Вальядолид – Атлетико
|0 : 5
|1.12
|16:00
|
Вильярреал – Жирона
|2 : 2
|1.12
|18:15
|
Реал – Хетафе
|- : -
|1.12
|20:30
|
Р. Вальекано – Атлетик
|- : -
|1.12
|23:00
|
Р. Сосьедад – Бетис
|- : -
|2.12
|23:00
|
Севилья – Осасуна
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|15
|
|
Рафинья
Барселона
|9
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|8
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|7
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|11
|1
|5
|
|
Унаи Лопес
Райо Вальекано
|12
|1
|5
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|12
|1
|4