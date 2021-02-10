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«Реал» переиграл «Хетафе», голы забили французы Бензема и Менди

00:48
&quot;Реал&quot; - &quot;Хетафе&quot; - 2:0. Фото Twitter
&quot;Реал&quot; - &quot;Хетафе&quot; - 2:0. Фото Twitter
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«Реал» обыграл «Хетафе» в перенесенном матче 1-го тура чемпионата Испании (2:0). Голами отметились французы Ферлан Менди и Карим Бензема.

«Реал» идет на втором месте в турнирной таблице.

Чемпионат Испании

1-й тур

«Реал» — «Хетафе» — 2:0 (0:0)

Голы: Бензема, 60 (1:0). Менди, 66 (2:0).

«Реал»: Куртуа, Марселу (Чуст, 86), Варан, Начо, Менди, Модрич, Каземиру, Бензема, Асенсио (Иско, 76), Винисиус Жуниор, Парк (Серхио Аррибас, 55).

«Хетафе»: Сория, Суарес, Кабако (Тимор, 73), Оливера, Шакла, Максимович, Арамбарри, Кукурелья (Энес Унал, 73), Анхель (Аленья, 55), Портильо (Кубо, 55), Кучо Эрнандес (Мата, 54).

Предупреждения: Шакла, 52. Менди, 71.

Судья: Альберола Рохас.

9 февраля. Мадрид. Стадион «Альфредо ди Стефано».

Реал — Хетафе

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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