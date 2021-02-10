«Реал» переиграл «Хетафе», голы забили французы Бензема и Менди
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«Реал» обыграл «Хетафе» в перенесенном матче 1-го тура чемпионата Испании (2:0). Голами отметились французы Ферлан Менди и Карим Бензема.
«Реал» идет на втором месте в турнирной таблице.
Чемпионат Испании
1-й тур
«Реал» — «Хетафе» — 2:0 (0:0)
Голы: Бензема, 60 (1:0). Менди, 66 (2:0).
«Реал»: Куртуа, Марселу (Чуст, 86), Варан, Начо, Менди, Модрич, Каземиру, Бензема, Асенсио (Иско, 76), Винисиус Жуниор, Парк (Серхио Аррибас, 55).
«Хетафе»: Сория, Суарес, Кабако (Тимор, 73), Оливера, Шакла, Максимович, Арамбарри, Кукурелья (Энес Унал, 73), Анхель (Аленья, 55), Портильо (Кубо, 55), Кучо Эрнандес (Мата, 54).
Предупреждения: Шакла, 52. Менди, 71.
Судья: Альберола Рохас.
9 февраля. Мадрид. Стадион «Альфредо ди Стефано».
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