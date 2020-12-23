«Реал» одержал победу в матче с «Гранадой»

«Реал» обыграл «Гранаду» (2:0) в матче 15-го тура чемпионата Испании.

Первый мяч на 57-й минуте забил Каземиру. В концовке отличился Карим Бензема. «Реал» набрал 32 очка и занимает второе место в ла лиге. Столько же у лидирующего «Атлетико» при двух матчах в запасе.

Чемпионат Испании. Ла лига

15-й тур

«Реал» — «Гранада» — 2:0 (0:0)

Голы: Каземиру, 57 (1:0). Бензема, 90+4 (2:0).

«Реал»: Куртуа, Серхио Рамос, Варан, Карвахаль, Менди, Кроос, Каземиру, Вальверде (Иско, 78), Бензема, Васкес (Винисиус Жуниор, 78), Родригу (Асенсио, 38).

«Гранада»: Силва, Фулькье (Кини, 73), Вальехо (Х.Санчес, 84), Дуарте, Нева, Кенеди (Суарес, 63), Эррера, Брайс (Соро, 63), Милья, Сольдадо (Хорхе Молина, 74), Пуэртас.

Предупреждения: Васкес, 17. Фулькье, 27. Карвахаль, 81.

Судья: Мартинес Мунуэра.

23 декабря. Мадрид. Стадион «Альфредо ди Стефано».