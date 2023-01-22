«Реал» готов заплатить 60 миллионов евро за нападающего «Наполи» Осимхена

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен может продолжить карьеру в «Реале», утверждает El Nacional.

В испанском клубе рассматривают 24-летнего Осимхена в качестве замены 36-летнему нападающему Кариму Бензема. «Реал» готов заплатить «Наполи» 60 миллионов евро за трансфер игрока сборной Нигерии.

Отмечается, что неаполитанцы не намерены продавать Осимхена дешевле, чем за 80 миллионов. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/2025.

Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. В текущем сезоне за клуб Серии А он провел 19 матчей, забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи.