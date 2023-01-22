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Сегодня, 19:14

«Реал» готов заплатить 60 миллионов евро за нападающего «Наполи» Осимхена

Иван Шитик
Корреспондент
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Форвард «Наполи» Виктор Осимхен может продолжить карьеру в «Реале», утверждает El Nacional.

В испанском клубе рассматривают 24-летнего Осимхена в качестве замены 36-летнему нападающему Кариму Бензема. «Реал» готов заплатить «Наполи» 60 миллионов евро за трансфер игрока сборной Нигерии.

Отмечается, что неаполитанцы не намерены продавать Осимхена дешевле, чем за 80 миллионов. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/2025.

Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. В текущем сезоне за клуб Серии А он провел 19 матчей, забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал 0
Манчестер Юнайтед 0
1-й тайм

П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

1.98
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Аталанта

П1

25%

2.27

П2

16%

3.40

ТБ 2.5

12%

2.10
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 0
Челси 0
Матч завершен

П1

29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
Виктор Осимхен
ФК Наполи
ФК Реал
1
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Неделя

Ла лига: «Барселона» — «Хетафе», «Атлетик» — «Реал» и другие матчи 18-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 16 13 2 1 35-6 41
2
 Реал 16 12 2 2 36-16 38
3
 Р. Сосьедад 18 12 2 4 28-18 38
4
 Вильярреал 18 9 4 5 21-13 31
5
 Атлетико 18 9 4 5 27-16 31
6
 Бетис 17 8 4 5 19-14 28
7
 Осасуна 17 8 3 6 17-16 27
8
 Атлетик 17 7 5 5 25-17 26
9
 Р. Вальекано 18 7 5 6 24-22 26
10
 Мальорка 18 7 4 7 15-16 25
11
 Жирона 18 5 6 7 26-28 21
12
 Эспаньол 18 4 8 6 22-26 20
13
 Валенсия 16 5 4 7 23-18 19
14
 Альмерия 17 5 3 9 18-26 18
15
 Севилья 18 4 6 8 18-26 18
16
 Вальядолид 18 5 2 11 13-28 17
17
 Хетафе 17 4 5 8 16-24 17
18
 Сельта 18 4 5 9 17-29 17
19
 Кадис 18 3 7 8 12-29 16
20
 Эльче 17 0 5 12 11-35 5
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.01 23:00
Мальорка – Сельта
 1 : 0
21.01 16:00
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
 0 : 2
21.01 18:15
Эспаньол – Бетис
 1 : 0
21.01 20:30
Атлетико – Вальядолид
 3 : 0
21.01 23:00
Севилья – Кадис
 1 : 0
22.01 16:00
Вильярреал – Жирона
 1 : 0
22.01 18:15
Эльче – Осасуна
 - : -
22.01 20:30
Барселона – Хетафе
 - : -
22.01 23:00
Атлетик – Реал
 - : -
23.01 23:00
Валенсия – Альмерия
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 10
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 8
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 14 2 2
Гонсало Верду

Гонсало Верду

Эльче

 7 2 1
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 11 2 1
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