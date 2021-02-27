«Реал» готов выслушать предложения по Варану
«Реал» готов рассмотреть предложения по защитнику Рафаэлю Варану, сообщает AS.
По информации источника, клуб согласен рассмотреть возможность продажи 27-летнего француза, поскольку тот не продлевает контракт. Соглашение футболиста действует до конца июня 2022 года.
В сезоне-2020/21 Варан провел 31 матч за «Реал», на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 70 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://as.com/futbol/2021/02/27/primera/1614399889_218636.html?m1=cG9ydGFkYV9wb3J0YWRh&m2=QUNUVUFMSURBRA%3D%3D&m3=MQ%3D%3D&m4=dmlkZW8%3D&m5=MjE%3D
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