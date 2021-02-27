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«Реал» готов выслушать предложения по Варану

14:17
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«Реал» готов рассмотреть предложения по защитнику Рафаэлю Варану, сообщает AS.

По информации источника, клуб согласен рассмотреть возможность продажи 27-летнего француза, поскольку тот не продлевает контракт. Соглашение футболиста действует до конца июня 2022 года.

В сезоне-2020/21 Варан провел 31 матч за «Реал», на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 70 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://as.com/futbol/2021/02/27/primera/1614399889_218636.html?m1=cG9ydGFkYV9wb3J0YWRh&m2=QUNUVUFMSURBRA%3D%3D&m3=MQ%3D%3D&m4=dmlkZW8%3D&m5=MjE%3D

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