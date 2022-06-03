«Реал» готов продать защитника Ферлана Менди летом

«Реал» готов выслушать предложения по трансферу защитника Ферлана Менди летом. Испанский клуб готов расстаться с 26-летним французом в летнее трансферное окно, сообщает Sport.es.

Действующий контракт Менди со «сливочными» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость крайнего защитника в 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Менди провел 35 матчей во всех турнирах. В его активе 2 гола и 2 результативные передачи.

Напомним, что защитник перешел в «Реал» из Лиона" в 2019 году. Сумма сделки оценивалась в почти 50 миллионов евро.