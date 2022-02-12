«Реал» готов продать Родригу, если подпишет Мбаппе летом

Мадридский «Реал» готов продать форварда Родригу, сообщает Sport.es. «Сливочные» ожидают, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе присоединится к ним по окончанию сезона. В этом случае бразильцу не найдется места в команде.

В текущем сезоне 21-летний нападающий сыграл 28 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 2 гола и 6 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.