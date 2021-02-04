«Реал» готов продать Марсело летом

Защитник «Реала» Марсело может покинуть команду. 32-летний футболист был выставлен на трансфер, утверждает El Chiringuito.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не рассчитывает на бразильца, с чем и связано решение о его продаже.

32-летний бразилец будет продан летом 2021 года, хотя его контракт действует до конца сезона-2021/22.

В «Реале» защитник играет с 1 января 2007 года. В нынешнем сезоне Марсело принял участие в 6 матчах ла лиги и отдал 1 голевой пас.