«Реал» готов продать Марсело летом
23:44
Защитник «Реала» Марсело может покинуть команду. 32-летний футболист был выставлен на трансфер, утверждает El Chiringuito.
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не рассчитывает на бразильца, с чем и связано решение о его продаже.
32-летний бразилец будет продан летом 2021 года, хотя его контракт действует до конца сезона-2021/22.
В «Реале» защитник играет с 1 января 2007 года. В нынешнем сезоне Марсело принял участие в 6 матчах ла лиги и отдал 1 голевой пас.
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