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Новости   //    Футбол   //    Испания

«Реал» готов продать Иско за 70 миллионов евро

13:18
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Полузащитник «Реала» Иско может покинуть клуб в зимнее трансферное окно. 28-летний испанец недоволен малым количеством игрового времени, а главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан уже уведомил игрока о том, что он на него не рассчитывает, информирует Mundo Deportivo.

«Реал» готов рассмотреть предложения по Иско в размере 70 миллионов евро. «Челси» и «Ювентус» проявляют интерес к игроку.

В текущем сезоне на счету испанца 5 матчей в рамках ла лиги.

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