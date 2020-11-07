«Реал» готов продать Иско за 70 миллионов евро
Полузащитник «Реала» Иско может покинуть клуб в зимнее трансферное окно. 28-летний испанец недоволен малым количеством игрового времени, а главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан уже уведомил игрока о том, что он на него не рассчитывает, информирует Mundo Deportivo.
«Реал» готов рассмотреть предложения по Иско в размере 70 миллионов евро. «Челси» и «Ювентус» проявляют интерес к игроку.
В текущем сезоне на счету испанца 5 матчей в рамках ла лиги.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.