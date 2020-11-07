«Реал» готов продать Иско за 70 миллионов евро

Полузащитник «Реала» Иско может покинуть клуб в зимнее трансферное окно. 28-летний испанец недоволен малым количеством игрового времени, а главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан уже уведомил игрока о том, что он на него не рассчитывает, информирует Mundo Deportivo.

«Реал» готов рассмотреть предложения по Иско в размере 70 миллионов евро. «Челси» и «Ювентус» проявляют интерес к игроку.

В текущем сезоне на счету испанца 5 матчей в рамках ла лиги.