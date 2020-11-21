«Реал» готов продать Иско за 60-70 миллионов евро
Полузащитник «Реала» Иско категорически недоволен своим статусом в команде и получаемым игровым временем. Исходя из этого, 28-летний испанец рассчитывает на уход из стана «галактикос» уже в ближайшее зимнее трансферное окно, информирует Marca.
«Реал» рассчитывает выручить от продажи Иско 60-70 миллионов евро.
Иско защищает цвета «Реала» с 2013 года, а до этого выступал за «Малагу» и «Валенсию».
Контракт 28-летнего хавбека с мадридским клубом рассчитан до лета 2022-го года. В нынешнем сезоне ла лиги Иско провел 6 матчей.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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