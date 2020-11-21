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«Реал» готов продать Иско за 60-70 миллионов евро

16:43
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Полузащитник «Реала» Иско категорически недоволен своим статусом в команде и получаемым игровым временем. Исходя из этого, 28-летний испанец рассчитывает на уход из стана «галактикос» уже в ближайшее зимнее трансферное окно, информирует Marca.

«Реал» рассчитывает выручить от продажи Иско 60-70 миллионов евро.

Иско защищает цвета «Реала» с 2013 года, а до этого выступал за «Малагу» и «Валенсию».

Контракт 28-летнего хавбека с мадридским клубом рассчитан до лета 2022-го года. В нынешнем сезоне ла лиги Иско провел 6 матчей.

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