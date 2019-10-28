«Реал» готов продать Бэйла зимой

Руководство «Реала» приняло решение расстаться с полузащитником Гаретом Бэйлом. Мадридский клуб намерен продать 30-летнего валлийца в ближайшее трансферное окно в январе, сообщает As.

Сам игрок хотел уйти из «Реала» следующим летом, но в клубе решили форсировать трансфер. Ранее появлялась информация, что «Реал» готов предложить денежную компенсацию и Гарета Бэйла в придачу в обмен на хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

В текущем сезоне Бэйл провел на поле 11 матчей, в которых забил 4 гола и забил 2 результативные передачи.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр