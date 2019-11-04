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«Реал» готов предложить за Стерлинга Бэйла и 70 миллионов фунтов

16:18
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«Реал» хочет приобрести нападающего «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга. Испанский клуб готов отдать за 24-летнего англичанина полузащитника Гарета Бэйла и 70 миллионов фунтов стерлингов, утверждает Sky Sports.

Ранее появлялась информация, что мадридский клуб принял решение расстаться с 30-летним валлийцем. Тем временем, «Манчестер Сити» намерен обсудить с Рахимом Стерлингом возможность продления контракта. Нынешнее соглашение англичанина рассчитано до 2023 года.

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