«Реал» готов предложить Рамосу контракт только на один год

Руководство «Реала» готово продлить контракт с капитаном команды Серхио Рамосом. Однако мадридский клуб предлагает 34-летнему испанцу соглашение лишь на один год, сообщает AS.

Действующий контракт защитника «бланкос» действует до 2021 года. Клуб же намерен продолжить сотрудничество до лета 2022 года.

Стороны подпишут новый договор ближе к концу года, но все еще не исключен вариант с уходом Рамоса в будущее летнее трансферное окно.

Рамос завоевал со «сливочными» 22 трофея: пять титулов чемпиона Испании, два Кубка и четыре Суперкубка страны, четыре Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и четыре трофея клубного чемпионата мира.