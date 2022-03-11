«Реал» готов предложить новый контракт Бензема

«Реал» готов предложить новый контракт нападающему Кариму Бензема, сообщает Sport.es.

По данным источника, стороны проведут переговоры о продлении контракта до июня 2024 года. Действующее соглашение 34-летнего нападающего с «королевским клубом» рассчитано до июня 2023-го.

34-летний француз во втором тайме ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (3:1) оформил хет-трик и вывел команду в 1/4 финала. Соперник «Реала» определится по итогам жеребьевки, которая состоится 18 марта.