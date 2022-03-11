«Реал» готов предложить новый контракт Бензема
«Реал» готов предложить новый контракт нападающему Кариму Бензема, сообщает Sport.es.
По данным источника, стороны проведут переговоры о продлении контракта до июня 2024 года. Действующее соглашение 34-летнего нападающего с «королевским клубом» рассчитано до июня 2023-го.
34-летний француз во втором тайме ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (3:1) оформил хет-трик и вывел команду в 1/4 финала. Соперник «Реала» определится по итогам жеребьевки, которая состоится 18 марта.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|27
|19
|6
|2
|56-21
|63
|
2
|Севилья
|27
|15
|10
|2
|39-18
|55
|
3
|Барселона
|26
|13
|9
|4
|48-29
|48
|
4
|Атлетико
|27
|14
|6
|7
|50-35
|48
|
5
|Бетис
|27
|14
|4
|9
|49-35
|46
|
6
|Р. Сосьедад
|27
|12
|8
|7
|28-29
|44
|
7
|Вильярреал
|27
|11
|9
|7
|47-26
|42
|
8
|Атлетик
|27
|10
|10
|7
|32-26
|40
|
9
|Валенсия
|27
|9
|9
|9
|41-43
|36
|
10
|Сельта
|27
|9
|8
|10
|33-31
|35
|
11
|Осасуна
|27
|9
|8
|10
|26-31
|35
|
12
|Эспаньол
|27
|8
|8
|11
|33-40
|32
|
13
|Р. Вальекано
|26
|9
|4
|13
|28-32
|31
|
14
|Эльче
|27
|7
|8
|12
|29-39
|29
|
15
|Хетафе
|27
|6
|9
|12
|26-32
|27
|
16
|Мальорка
|27
|6
|8
|13
|26-45
|26
|
17
|Гранада
|27
|5
|10
|12
|28-43
|25
|
18
|Кадис
|27
|4
|12
|11
|23-39
|24
|
19
|Алавес
|27
|5
|7
|15
|21-44
|22
|
20
|Леванте
|27
|3
|9
|15
|29-54
|18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
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12 тур
13 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.12
|23:30
|
Атлетик – Реал
|1 : 2
|16.01
|16:00
|
Эльче – Вильярреал
|1 : 0
|18.01
|22:00
|
Бетис – Алавес
|4 : 0
|18.01
|23:30
|
Кадис – Эспаньол
|2 : 2
|19.01
|21:00
|
Сельта – Осасуна
|2 : 0
|19.01
|23:30
|
Валенсия – Севилья
|1 : 1
|20.01
|21:00
|
Хетафе – Гранада
|4 : 2
|16.02
|21:00
|
Атлетико – Леванте
|0 : 1
|2.03
|23:00
|
Мальорка – Р. Сосьедад
|0 : 2
|24.04
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|20
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|13
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|13
|П
|
|
Карим Бензема
Реал
|9
|
|
Жорди Альба
Барселона
|7
|
|
Гоньи Икер Муниаин
Атлетик
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|21
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|21
|1
|6
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|25
|1
|4
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