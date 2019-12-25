«Реал» готов предложить Иско «Челси»

«Реал» намеревается предложить «Челси» приобрести полузащитника Иско в зимнее трансферное окно, сообщает AS.

Мадридский клуб не рассчитывает на 27-летнего испанца и хочет подписать на его место Кристиана Эриксена из «Тоттенхэма». Чтобы освободить место для 27-летнего датчанина, «Реал» планирует отпустить своего игрока и обратиться с предложением к «Челси».

Действующий контракт Иско с мадридцами рассчитан до июня 2022 года. В текущем сезоне полузащитник игрок провел 13 матчей за «Реал», не отличившись результативными действиями.