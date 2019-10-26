«Реал» готов предложить денежную компенсацию и Бэйла за Погба
17:07
«Реал» готов предложить денежную компенсацию и нападающего Гарета Бэйла в придачу в обмен на хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает Eldesmarque.
«Манкунианцы» готовы рассмотреть этот вариант, поскольку в текущем сезоне они испытывают проблемы с забитыми голами. Летом 2019 года «Реал» уже пытался приобрести Погба, однако «МЮ» запросил у мадридцев 180 миллионов евро.
В текущем сезоне Бэйл провел на поле 11 матчей, в которых забил 4 гола и забил 2 результативные передачи.
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