"Реал" готов предложить 45 миллионов евро за Йовича

"Реал" может предложить 45 миллионов евро за 21-летнего форварда "Айнтрахта" Луку Йовича, сообщает Bild.

Главным соперником мадридцев в гонке за сербским нападающим является "Барселона". Ранее СМИ сообщали, что каталонский клуб уже начал договариваться с игроком о личном контракте. Правда, до переговоров с "Бенфикой" - обладательницей прав на Йовича - дело пока не дошло.

Йович находится в двухлетней аренде в "Айнтрахте", сейчас он проводит свой второй год во Франкфурте. В текущем сезоне он провел 27 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 4 голевые передачи.

Все о ла лиге - здесь