«Реал» готов предложить 40 миллионов евро за защитника «Лестера»

Защитник «Лестера» Уэсли Фофана попал в сферу интересов «Реала». Мадридский клуб готов предложить за 20-летнего француза 40 миллионов евро, утверждает El Nacional.

В сезоне-2020/21 Фофана провел 42 матча за «Лестер», на его счету 1 результативная передача.

Защитник ни разу не появлялся на поле в нынешнем сезоне, в данный момент он восстанавливается после травмы голени.