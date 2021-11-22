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«Реал» готов предложить 40 миллионов евро за защитника «Лестера»

18:41
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Защитник «Лестера» Уэсли Фофана попал в сферу интересов «Реала». Мадридский клуб готов предложить за 20-летнего француза 40 миллионов евро, утверждает El Nacional.

В сезоне-2020/21 Фофана провел 42 матча за «Лестер», на его счету 1 результативная передача.

Защитник ни разу не появлялся на поле в нынешнем сезоне, в данный момент он восстанавливается после травмы голени.

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Иван Шитик все материалы автора

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