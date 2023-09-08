«Реал» готов отпустить Рауля в «Вильярреал»

Возглавляющий молодежную команду мадридского «Реала» Рауль Гонсалес может стать главным тренером «Вильярреала», сообщает The Athletic.

По информации источника, тренер ведет переговоры с «Вильярреалом». Отмечается, что «Реал» дал главному тренеру «Кастильи» разрешение на обсуждение условий. В пятницу Рауль и представители «Вильярреала» встретятся и поговорят о возможном сотрудничестве.

Ранее «Вильярреал» объявил об увольнении Кике Сетьена с поста главного тренера. 64-летний специалист покинул клуб спустя 4 тура после старта сезона-2023/24 ла лиги.

После 4 туров ла лиги команда занимает 15-е место, набрав 3 очка.