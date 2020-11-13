Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор может покинуть клуб этой зимой. 20-летний бразилец вероятнее всего отправится в аренду, так как главный тренер клуба Зинедин Зидан не видит его в основном составе, а нападающий хочет получать больше игрового времени, сообщает AS.

Ранее появлялась информация, что «Реал» готов расстаться с молодым форвардом, включив его в сделку по переходу Кильяна Мбаппе, который все еще остается главной трансферной целью мадридского клуба. «Реал» готов отдать Винисиуса в аренду в «ПСЖ», однако парижане настаивают на переходе футболиста на постоянной основе. В «ПСЖ» считают, что Винисиус может составить отличный дуэт в нападении со своим соотечественником Неймаром.