«Реал» готов отдать Винисиуса в аренду
Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор может покинуть клуб этой зимой. 20-летний бразилец вероятнее всего отправится в аренду, так как главный тренер клуба Зинедин Зидан не видит его в основном составе, а нападающий хочет получать больше игрового времени, сообщает AS.
Ранее появлялась информация, что «Реал» готов расстаться с молодым форвардом, включив его в сделку по переходу Кильяна Мбаппе, который все еще остается главной трансферной целью мадридского клуба. «Реал» готов отдать Винисиуса в аренду в «ПСЖ», однако парижане настаивают на переходе футболиста на постоянной основе. В «ПСЖ» считают, что Винисиус может составить отличный дуэт в нападении со своим соотечественником Неймаром.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.