«Реал» готов отдать Мбаппе большую часть доходов от имиджевых прав игрока

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в случае перехода в «Реал» хочет самостоятельно распоряжаться своими имиджевыми правами. Клуб готов отдать футболисту более 60 процентов дохода, сообщает RMC Sport.

Этот вопрос также будет иметь огромное значение при переговорах нападающего «ПСЖ» о новом контракте.

Перейдя в «ПСЖ» летом 2017 года, форвард отдал все имиджевые права клубу. Отмечается, что Мбаппе обеспокоен некоторыми коммерческими операциями «ПСЖ».

Доход 23-летнего форварда от имиджевых прав в этом году составит 40 миллионов евро, а в ближайшие несколько лет может вырасти до 70 миллионов. В тоже время «Реал» уверен, что переход Мбаппе позволит «сливочным» привлечь новых спонсоров.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 35 мячей и отдал 23 результативные передачи в 43 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.

Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.