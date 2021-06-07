«Реал» готов организовать прощание с Серхио Рамосом

«Реал» готов расстаться с защитником Серхио Рамосом, сообщает ABC.

По данным источника, мадридский клуб планирует организовать прощание с игроком. Президент «Реала» Флорентино Перес свяжется с футболистом в этом месяце и организует его проводы.

Функционер хочет, чтобы футболист попрощался с одноклубниками и сфотографировался со всеми трофеями, завоеванными в «Реале».

Рамос выступает за «сливочных» с 2005 года. В сезоне-2020/2021 защитник провел 21 матч за испанский клуб, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.