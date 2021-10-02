«Реал» готов обсудить продление контракта с Модричем
Полузащитник «Реала» Лука Модрич может продлить контракт с клубом, утверждает Marca.
Нынешний контракт 36-летнего игрока был подписан в прошлом мае и действует до конца текущего сезона. Хорват согласился на снижение зарплаты, и сейчас клуб готов обсудить с ним продолжение сотрудничества.
При этом Модрич планирует завершить игровую карьеру, выступая именно за «Реал».
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