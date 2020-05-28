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«Реал» готов обменять Погба на четырех игроков

14:47
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может продолжить карьеру в «Реале», сообщает The Sun. Мадридцы готовы обменять француза на четырех игроков — Мартина Эдегора, Хамеса Родригеса, Лукаса Васкеса и Мариано Диаса.

В сезоне-2019/20 27-летний Погба провел за «Манчестер Юнайтед» 8 матчей, на его счету две результативные передачи. Большую часть сезона хавбек пропустил из-за проблем с лодыжкой. Портал Transfermarkt.com оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

Предполагается, что Погба будет готов к возобновлению сезона.

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