«Реал» готов купить Фодена в 2021 году

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден может перейти в «Реал», сообщает Mirror. По данным источника, мадридский клуб продолжительное время следит за игроком и хочет купить его в 2021 году.

В клубе планируют воспользоваться тем, что футболист не получает достаточно игрового времени в «Сити». С октября 20-летний полузащитник ни разу не попадал в стартовый состав на матчи чемпионата Англии.

В нынешнем сезоне англичанин в 18 матчах отметился 5 голами и 4 результативными передачами. Его контракт с «Ман Сити» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.