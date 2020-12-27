Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Реал» готов купить Фодена в 2021 году

Теги:

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден может перейти в «Реал», сообщает Mirror. По данным источника, мадридский клуб продолжительное время следит за игроком и хочет купить его в 2021 году.

В клубе планируют воспользоваться тем, что футболист не получает достаточно игрового времени в «Сити». С октября 20-летний полузащитник ни разу не попадал в стартовый состав на матчи чемпионата Англии.

В нынешнем сезоне англичанин в 18 матчах отметился 5 голами и 4 результативными передачами. Его контракт с «Ман Сити» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир