«Реал» — «Эспаньол»: стартовый состав мадридского клуба
13:43
В матче 16-го тура чемпионата Испании «Реал» сыграет с «Эспаньолом». Стал известен стартовые состав мадридского клуба.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Реал: Куртуа, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Менди, Кроос, Каземиру, Вальверде, Винисиус, Родригу, Бензема.
?? ?Nuestro XI inicial ? @RCDEspanyol! #RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/bZ7755QYlm— Real Madrid C.F.? (@realmadrid) December 7, 2019
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