В матче 16-го тура чемпионата Испании «Реал» сыграет с «Эспаньолом». Стал известен стартовые состав мадридского клуба.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Реал: Куртуа, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Менди, Кроос, Каземиру, Вальверде, Винисиус, Родригу, Бензема.

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