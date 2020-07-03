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«Реал» еще ничего не выиграл». Зидан подвел итоги матча с «Хетафе»

3 июля 2020, 04:17
2 июля. Зинедин Зидан. Фото Twitter
2 июля. Зинедин Зидан. Фото Twitter
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Хетафе» в 32-м туре чемпионата Испании (1:0) отметил, что пока его команда еще не выиграла турнир. Мадридцы лидируют в таблице, опережая «Барселону» на 4 очка.

— Мы знали перед матчем, что нам придется страдать, — цитирует Onda Cero Зидана. — Но мы знали, что если будем терпеливы, достигнем цели. Это три важных очка, но это всего лишь три очка. Мы еще ничего не выиграли.

Реал - Хетафе

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