«Реал» в добавленное время ушел от поражения в матче с «Эльче»

«Реал» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Испании сыграл вничью с «Эльче» со счетом 2:2. Встреча прошла на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Голы в составе гостей забили Лукас Бойе (42-я минута) и Пере Милья (76-я). Полузащитник «Королевского клуба» Лука Модрич с пенальти сократил отставние в счете на 82-й минуте встречи. Сравнял счет Эдер Милитао на 90+2-й минуте.

Отметим, что на 33-й минуте нападающий «Реала» Карим Бензема не смог реализовать пенальти.

«Реал» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании с отрывом от «Севильи» в четыре очка.

«Эльче» занимает 14-е место.