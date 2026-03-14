«Реал» — «Эльче»: онлайн-трансляция матча чемпионата Испании

«Реал» и «Эльче» сыграют в 28-м туре чемпионата Испании в субботу, 14 марта. Матч на стадионе «Бернабеу» в Мадриде (Испания) начнется в 23.00 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Реал» — «Эльче» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Чемпионат Испании. Ла лига. 28-й тур.

14 марта, 23:00. Бернабеу (Мадрид)

Матч «Реал» — «Хетафе» в прямом эфире показывают на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 22.50 мск. Смотреть матч Ла лиги также можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в окне ретрансляции эфира федерального телеканала, по подписке).

В предыдущем туре Ла лиги «Реал» обыграл «Сельту» (2:1), а «Эльче» проиграл «Вильярреалу» (1:2). Сливочные с 63 очками в 27 матчах занимают второе место, а бело-зеленые набрали 26 очков и идут 17-ми.