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«Реал» — «Эльче»: онлайн-трансляция матча чемпионата Испании

«Реал» и «Эльче» сыграют в чемпионате Испании 14 марта
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

«Реал» и «Эльче» сыграют в 28-м туре чемпионата Испании в субботу, 14 марта. Матч на стадионе «Бернабеу» в Мадриде (Испания) начнется в 23.00 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Реал» — «Эльче» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Чемпионат Испании. Ла лига. 28-й тур.
14 марта, 23:00. Бернабеу (Мадрид)
Реал
4:1
Эльче

Матч «Реал» — «Хетафе» в прямом эфире показывают на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 22.50 мск. Смотреть матч Ла лиги также можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в окне ретрансляции эфира федерального телеканала, по подписке).

В предыдущем туре Ла лиги «Реал» обыграл «Сельту» (2:1), а «Эльче» проиграл «Вильярреалу» (1:2). Сливочные с 63 очками в 27 матчах занимают второе место, а бело-зеленые набрали 26 очков и идут 17-ми.

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ФК Реал
ФК Эльче
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«Атлетик» проиграл «Жироне» в матче Ла лиги

«Атлетико» в большинстве победил «Хетафе»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 7 7 0 0 31-7 21
2
 Атлетико 7 5 1 1 16-7 16
3
 Бетис 7 5 1 1 9-7 16
4
 Реал 7 5 0 2 18-8 15
5
 Севилья 7 4 1 2 10-9 13
6
 Алавес 7 3 2 2 11-6 11
7
 Депортиво 7 2 4 1 10-8 10
8
 Реал Сосьедад 7 3 1 3 9-13 10
9
 Вильярреал 7 2 2 3 13-12 8
10
 Атлетик 6 2 2 2 7-6 8
11
 Хетафе 7 2 2 3 4-7 8
12
 Р. Вальекано 7 2 2 3 11-16 8
13
 Осасуна 7 2 2 3 6-13 8
14
 Сельта 7 1 4 2 8-6 7
15
 Эспаньол 7 2 1 4 10-10 7
16
 Расинг 7 2 1 4 11-21 7
17
 Леванте 6 1 2 3 8-12 5
18
 Эльче 7 1 2 4 11-17 5
19
 Валенсия 7 1 1 5 4-13 4
20
 Малага 7 0 3 4 3-12 3
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38 тур
11.10 00:00 Алавес – Атлетико - : -
11.10 00:00 Барселона – Хетафе - : -
11.10 00:00 Бетис – Осасуна - : -
11.10 00:00 Эльче – Сельта - : -
11.10 00:00 Леванте – Севилья - : -
11.10 00:00 Малага – Эспаньол - : -
11.10 00:00 Расинг – Валенсия - : -
11.10 00:00 Р. Вальекано – Атлетик - : -
11.10 00:00 Реал – Вильярреал - : -
11.10 00:00 Реал Сосьедад – Депортиво - : -
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ЖК
Г
Рафинья
Рафинья

Барселона

 12
Серхио Камельо
Серхио Камельо

Райо Вальекано

 7
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 7
П
Энтони Гордон
Энтони Гордон

Барселона

 4
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 4
Джоб Очинг
Джоб Очинг

Реал Сосьедад

 3
И К Ж
Маркос Алонсо
Маркос Алонсо

Сельта

 5 1 2
Юри Берчиче
Юри Берчиче

Атлетик

 5 1 2
Фредерико Редондо
Фредерико Редондо

Эльче

 5 1 1
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