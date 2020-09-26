«Реал» дожал «Бетис», который играл в меньшинстве

«Реал» одержал непростую победу в матче 3-го тура чемпионата Испании над «Бетисом». Мадридский клуб смог одолеть соперника, который доигрывал второй тайм в меньшинстве, со счетом 3:2.

Именно «Реал» открыл счет в матче, но потом «Бетис» забил два мяча и вышел вперед. И все же мадридцы смогли дожать соперника.

Чемпионат Испании. Лига 1

3-й тур

«Бетис» — «Реал» — 2:3 (2:1)

Голы: Вальверде, 14 (0:1). Манди, 35 (1:1). Виллиам Карвалью, 37 (2:1). Эмерсон, 48 — в свои ворота (2:2). Серхио Рамос, 82 — с пенальти (2:3).

«Бетис»: Хоэль Роблес, Бартра, Манди, Алекс Морено, Эмерсон, Каналес, Фекир (Лорен Морон, 73), Виллиам Карвалью, Родригес, Хоакин (Тельо, 63), Санабрия (Монтойя, 69).

«Реал»: Куртуа, Серхио Рамос, Варан, Карвахаль, Менди, Кроос (Модрич, 45+1), Каземиру, Вальверде, Бензема, Эдегор (Иско, 46), Йович (Майораль, 72).

Предупреждения: Эмерсон, 12. Родригес, 40. Карвахаль, 42. Модрич, 53. Бартра, 81. Каналес, 84. Манди, 90+1.

Удаление: Эмерсон, 67.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Испания).

26 сентября. Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин»