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«Реал» достиг соглашения с Алабой о подписании долгосрочного контракта

19:06
Давид Алаба. Фото AFP
Давид Алаба. Фото AFP
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Защитник Давид Алаба достиг соглашения с «Реалом» о подписании контракта на пять сезонов. Об этом сообщается на официальном сайте мадридцев 28 мая.

28-летнего австрийского футболиста представят в качестве игрока «Реала» после проведения Евро-2020.

В минувшем сезоне Алаба провел 43 матча за «Баварию», забил два гола и сделал четыре результативные передачи. Портал transfermarkt.de оценивает защитника в 55 миллионов евро.

Ранее, 28 мая, AS сообщил, что Алаба будет получать 12 миллионов евро в год в «Реале».

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