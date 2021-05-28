«Реал» достиг соглашения с Алабой о подписании долгосрочного контракта
19:06
Защитник Давид Алаба достиг соглашения с «Реалом» о подписании контракта на пять сезонов. Об этом сообщается на официальном сайте мадридцев 28 мая.
28-летнего австрийского футболиста представят в качестве игрока «Реала» после проведения Евро-2020.
В минувшем сезоне Алаба провел 43 матча за «Баварию», забил два гола и сделал четыре результативные передачи. Портал transfermarkt.de оценивает защитника в 55 миллионов евро.
Ранее, 28 мая, AS сообщил, что Алаба будет получать 12 миллионов евро в год в «Реале».
Comunicado Oficial: Alaba.#RealMadrid | #WelcomeAlaba— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 28, 2021
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