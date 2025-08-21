«Реал» договорился с Куртуа о новом контракте

«Реал» согласовал новый контракт с голкипером Тибо Куртуа, сообщил в соцсети X журналист Саша Тавольери.

По информации источника, между сторонами достигнуто устное соглашение о новом двухлетнем договоре.

33-летний бельгиец играет за «Реал» с 2018 года. Он сыграл за мадридскую команду в 289 матчах во всех турнирах и пропустил 282 гола. Также на его счету 114 матчей на ноль.