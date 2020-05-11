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«Реал» будет играть на своей базе без зрителей. Прогноз — до начала 2021 года

18:17
Винисиус Жуниор. Фото Reuters
Винисиус Жуниор. Фото Reuters
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«Реал» будет проводить домашние матчи чемпионата Испании на клубной базе в случае возобновления сезона в ла лиге, утверждает AS. По информации СМИ, мадридцы пошли на такую меру, так как все игры необходимо проводить без зрителей из-за коронавируса.

Руководство Королевской испанской футбольной федерации разрешило «Реалу» проводить матчи на своей базе.

«Сливочные» не будут проводить игры на «Сантьяго Бернабеу» до января следующего года. Ожидается, что к этому моменту правительство Испании должно разрешить фанатам посещать массовые мероприятия.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице ла лиги с 56 очками после 27 туров. Лидирует «Барселона» — 58 баллов.

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