«Реал» будет проводить домашние матчи чемпионата Испании на клубной базе в случае возобновления сезона в ла лиге, утверждает AS. По информации СМИ, мадридцы пошли на такую меру, так как все игры необходимо проводить без зрителей из-за коронавируса.

Руководство Королевской испанской футбольной федерации разрешило «Реалу» проводить матчи на своей базе.

«Сливочные» не будут проводить игры на «Сантьяго Бернабеу» до января следующего года. Ожидается, что к этому моменту правительство Испании должно разрешить фанатам посещать массовые мероприятия.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице ла лиги с 56 очками после 27 туров. Лидирует «Барселона» — 58 баллов.