«Реал» близок к продлению контракта с хавбеком Себальосом

«Реал» хочет продлить контракт с полузащитником Дани Себальосом, сообщает Marca.

По информации издания, стороны очень близки к заключению нового соглашения. Предложение «сливочных» близко к запросам игрока.

Себальос играет за мадридский клуб с лета 2017 года. Его действующий контракт истекает в следующем месяце.

26-летний испанец сыграл за «Реал» 44 матча в текущем сезоне, забил один гол и отдал 9 результативных передач.