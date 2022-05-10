«Реал» близок к продлению контракта Начо до 2024 года

Защитник «Реала» Хосе Игнасио Начо в скором времени продлит контракт с мадридским клубом, пишет Marca.

По данным издания, 32-летний футболист подпишет новое соглашение с «Реалом», рассчитанное до лета 2024 года. Однако дата официального объявления еще не известна.

Нынешний контракт истекает летом 2023 года. Начо находится в системе «Реала» 21 год. В этом сезоне он провел 25 матчей в ла лиге, забив три гола.