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Сегодня, 14:21

«Реал» близок к продлению контракта Начо до 2024 года

Виктория Кравченко
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Защитник «Реала» Хосе Игнасио Начо в скором времени продлит контракт с мадридским клубом, пишет Marca.

По данным издания, 32-летний футболист подпишет новое соглашение с «Реалом», рассчитанное до лета 2024 года. Однако дата официального объявления еще не известна.

Нынешний контракт истекает летом 2023 года. Начо находится в системе «Реала» 21 год. В этом сезоне он провел 25 матчей в ла лиге, забив три гола.

Хосе Игнасио Фернандес Иглесиас (Начо)
Футбол
ФК Реал
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