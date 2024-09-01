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Сегодня, 20:15

«Реал» — «Бетис»: смотреть трансляцию матча ла лиги Испании

Трансляция матча «Реал» — «Бетис» начнется в 22:25
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

«Реал» и «Бетис» встретятся в матче 4-го тура испанской примеры в воскресенье, 1 сентября. Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, стартовый свисток прозвучит в 22.30 по московскому времени.

Испания. Ла Лига. 4-й тур
01 сент, 22:30. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Бетис

В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 2». Трансляция, которая начнется за пять минут до игры, будет также доступна на сайте телеканала. Основные события матча «Реал» — «Бетис» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

На старте ла лиги «Реал» сыграл вничью с «Мальоркой» и «Лас-Пальмасом» (обе игры завершились со счетом 1:1), а также победил «Вальядолид» (3:0). «Бетис» провел два матча, разойдясь миром с «Жироной» (1:1) и «Алавесом» (0:0).

Футбол
ФК Бетис
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 4 4 0 0 13-3 12
2
 Атлетико 4 2 2 0 6-2 8
3
 Вильярреал 4 2 2 0 9-7 8
4
 Алавес 4 2 1 1 5-3 7
5
 Осасуна 4 2 1 1 5-7 7
6
 Сельта 4 2 0 2 10-9 6
7
 Мальорка 4 1 2 1 2-2 5
8
 Реал 3 1 2 0 5-2 5
9
 Леганес 4 1 2 1 3-3 5
10
 Вальядолид 4 1 1 2 1-10 4
11
 Эспаньол 4 1 1 2 2-3 4
12
 Жирона 3 1 1 1 5-4 4
13
 Атлетик 4 1 1 2 3-4 4
14
 Р. Вальекано 4 1 1 2 4-5 4
15
 Р. Сосьедад 3 1 0 2 3-4 3
16
 Севилья 3 0 2 1 3-4 2
17
 Лас-Пальмас 4 0 2 2 4-7 2
18
 Бетис 2 0 2 0 1-1 2
19
 Хетафе 2 0 2 0 1-1 2
20
 Валенсия 4 0 1 3 3-7 1
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31.08 18:00
Барселона – Вальядолид
 7 : 0
31.08 20:00
Атлетик – Атлетико
 0 : 1
31.08 20:00
Эспаньол – Р. Вальекано
 2 : 1
31.08 22:30
Леганес – Мальорка
 0 : 1
31.08 22:30
Валенсия – Вильярреал
 1 : 1
1.09 18:00
Алавес – Лас-Пальмас
 2 : 0
1.09 18:00
Осасуна – Сельта
 3 : 2
1.09 20:00
Хетафе – Р. Сосьедад
 - : -
1.09 20:00
Севилья – Жирона
 - : -
1.09 22:30
Реал – Бетис
 - : -
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Рафинья

Барселона

 3
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Алавес

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П
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Ламин Ямаль

Барселона

 4
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Оскар Мингеса

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 3
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 2
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Ферлан Менди

Реал

 2 1 1
Александр Седлар

Александр Седлар

Алавес

 2 1 1
Микель Ойярсабаль

Микель Ойярсабаль

Реал Сосьедад

 3 1 1
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