«Реал» и «Бетис» встретятся в матче 4-го тура испанской примеры в воскресенье, 1 сентября. Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, стартовый свисток прозвучит в 22.30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 2». Трансляция, которая начнется за пять минут до игры, будет также доступна на сайте телеканала. Основные события матча «Реал» — «Бетис» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

На старте ла лиги «Реал» сыграл вничью с «Мальоркой» и «Лас-Пальмасом» (обе игры завершились со счетом 1:1), а также победил «Вальядолид» (3:0). «Бетис» провел два матча, разойдясь миром с «Жироной» (1:1) и «Алавесом» (0:0).