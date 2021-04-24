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«Реал» сыграл вничью с «Бетисом» и упустил возможность подняться на первое место

24 апреля 2021, 23:51
24 апреля. Мадрид. «Реал» — «Бетис» — 0:0. Эден Азар. Фото AFP
24 апреля. Мадрид. «Реал» — «Бетис» — 0:0. Эден Азар. Фото AFP
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«Реал» на своем поле сыграл вничью с «Бетисом» в матче 32 тура чемпионата Испании.

Команда Зинедина Зидана с 71 баллом располагается на второй строчке ла лиги. Первое место занимает «Атлетико» (73). «Бетис» — 50 очков и шестая строчка.

27 апреля мадридцы сыграют первый матч полуфинала Лиги чемпионов с «Челси», а 1 мая «сливочные» встрется с «Осасуной» в рамках чемпионата Испании.

Чемпионат Испании. Лига 1

32-й тур

«Реал» — «Бетис» — 0:0

«Реал»: Куртуа, Варан, Начо, Карвахаль (Марселу, 68), Эдер Милитау, Модрич (Бланко, 77), Иско (Одриосола, 68), Каземиру, Бензема, Асенсио (Азар, 77), Родригу (Винисиус Жуниор, 59).

«Бетис»: Браво, Виктор Руис, Манди, Миранда, Эмерсон, Гуардадо (Акуоку, 88), Каналес, Родригес, Хоакин (Руибаль, 59), Борха Иглесиас (Хуанми, 80), Лайнес (Лорен Морон, 80).

Предупреждения: Иско, 35. Браво, 90+3. Лорен Морон, 90+3.

Судья: Эстрада Фернандес (Испания).

24 апреля. Мадрид. Стадион «Альфредо ди Стефано».

Реал — Бетис

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