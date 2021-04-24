«Реал» сыграл вничью с «Бетисом» и упустил возможность подняться на первое место
«Реал» на своем поле сыграл вничью с «Бетисом» в матче 32 тура чемпионата Испании.
Команда Зинедина Зидана с 71 баллом располагается на второй строчке ла лиги. Первое место занимает «Атлетико» (73). «Бетис» — 50 очков и шестая строчка.
27 апреля мадридцы сыграют первый матч полуфинала Лиги чемпионов с «Челси», а 1 мая «сливочные» встрется с «Осасуной» в рамках чемпионата Испании.
Чемпионат Испании. Лига 1
32-й тур
«Реал»: Куртуа, Варан, Начо, Карвахаль (Марселу, 68), Эдер Милитау, Модрич (Бланко, 77), Иско (Одриосола, 68), Каземиру, Бензема, Асенсио (Азар, 77), Родригу (Винисиус Жуниор, 59).
«Бетис»: Браво, Виктор Руис, Манди, Миранда, Эмерсон, Гуардадо (Акуоку, 88), Каналес, Родригес, Хоакин (Руибаль, 59), Борха Иглесиас (Хуанми, 80), Лайнес (Лорен Морон, 80).
Предупреждения: Иско, 35. Браво, 90+3. Лорен Морон, 90+3.
Судья: Эстрада Фернандес (Испания).
24 апреля. Мадрид. Стадион «Альфредо ди Стефано».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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