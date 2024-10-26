«Реал» — «Барселона»: Ямаль сделал счет разгромным
Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль забил третий гол команды в матче 11-го тура ла лиги против «Реала» — 3:0.
17-летний футболист отличился на 77-й минуте с передачи Рафиньи, пробив с правой ноги в ближний верхний угол ворот соперника. Ямаль впервые забил в класико.
Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Барселона».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|11
|10
|0
|1
|37-10
|30
|
2
|Реал
|11
|7
|3
|1
|21-11
|24
|
3
|Вильярреал
|11
|6
|3
|2
|20-19
|21
|
4
|Атлетико
|10
|5
|5
|0
|16-6
|20
|
5
|Атлетик
|10
|5
|2
|3
|17-11
|17
|
6
|Мальорка
|10
|5
|2
|3
|10-8
|17
|
7
|Р. Вальекано
|11
|4
|4
|3
|12-10
|16
|
8
|Севилья
|11
|4
|3
|4
|12-15
|15
|
9
|Бетис
|10
|4
|3
|3
|10-9
|15
|
10
|Осасуна
|10
|4
|3
|3
|14-16
|15
|
11
|Сельта
|10
|4
|1
|5
|17-17
|13
|
12
|Р. Сосьедад
|10
|3
|3
|4
|8-8
|12
|
13
|Жирона
|11
|3
|3
|5
|11-14
|12
|
14
|Эспаньол
|11
|3
|1
|7
|10-19
|10
|
15
|Алавес
|11
|3
|1
|7
|13-19
|10
|
16
|Хетафе
|10
|1
|6
|3
|7-8
|9
|
17
|Лас-Пальмас
|11
|2
|3
|6
|13-19
|9
|
18
|Леганес
|10
|1
|5
|4
|6-12
|8
|
19
|Вальядолид
|11
|2
|2
|7
|9-23
|8
|
20
|Валенсия
|10
|1
|3
|6
|7-16
|6
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|25.10
|22:00
|
Эспаньол – Севилья
|0 : 2
|26.10
|15:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|1 : 2
|26.10
|17:15
|
Р. Вальекано – Алавес
|1 : 0
|26.10
|19:30
|
Лас-Пальмас – Жирона
|1 : 0
|26.10
|22:00
|
Реал – Барселона
|0 : 4
|27.10
|16:00
|
Леганес – Сельта
|- : -
|27.10
|18:15
|
Хетафе – Валенсия
|- : -
|27.10
|20:30
|
Бетис – Атлетико
|- : -
|27.10
|23:00
|
Р. Сосьедад – Осасуна
|- : -
|28.10
|23:00
|
Мальорка – Атлетик
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|14
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|7
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|6
|П
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|6
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|10
|1
|5
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|11
|1
|4
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|7
|1
|2
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