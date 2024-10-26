«Реал» — «Барселона»: Ямаль сделал счет разгромным

Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль забил третий гол команды в матче 11-го тура ла лиги против «Реала» — 3:0.

17-летний футболист отличился на 77-й минуте с передачи Рафиньи, пробив с правой ноги в ближний верхний угол ворот соперника. Ямаль впервые забил в класико.

Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Барселона».