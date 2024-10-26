«Реал» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча начнется в 21.30
«Реал» сыграет с «Барселоной» в 11-м туре ла лиги в субботу, 26 октября. Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Эль класико начнется в 22.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Ключевые события встречи «Реал» — «Барселона» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию матча в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.
По итогам 10-ти туров примеры сливочные набрали 24 очка и занимают 2-е место в турнирной таблице. Каталонцы располагаются на 1-й строчке чемпионата, в их активе — 27 баллов.
Чемпионат Испании: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|10
|9
|0
|1
|33-10
|27
|
2
|Реал
|10
|7
|3
|0
|21-7
|24
|
3
|Атлетико
|10
|5
|5
|0
|16-6
|20
|
4
|Вильярреал
|10
|5
|3
|2
|18-18
|18
|
5
|Атлетик
|10
|5
|2
|3
|17-11
|17
|
6
|Мальорка
|10
|5
|2
|3
|10-8
|17
|
7
|Севилья
|11
|4
|3
|4
|12-15
|15
|
8
|Бетис
|10
|4
|3
|3
|10-9
|15
|
9
|Осасуна
|10
|4
|3
|3
|14-16
|15
|
10
|Р. Вальекано
|10
|3
|4
|3
|11-10
|13
|
11
|Сельта
|10
|4
|1
|5
|17-17
|13
|
12
|Р. Сосьедад
|10
|3
|3
|4
|8-8
|12
|
13
|Жирона
|10
|3
|3
|4
|11-13
|12
|
14
|Эспаньол
|11
|3
|1
|7
|10-19
|10
|
15
|Алавес
|10
|3
|1
|6
|13-18
|10
|
16
|Хетафе
|10
|1
|6
|3
|7-8
|9
|
17
|Леганес
|10
|1
|5
|4
|6-12
|8
|
18
|Вальядолид
|10
|2
|2
|6
|8-21
|8
|
19
|Лас-Пальмас
|10
|1
|3
|6
|12-19
|6
|
20
|Валенсия
|10
|1
|3
|6
|7-16
|6
|25.10
|22:00
|
Эспаньол – Севилья
|0 : 2
|26.10
|15:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|26.10
|17:15
|
Р. Вальекано – Алавес
|- : -
|26.10
|19:30
|
Лас-Пальмас – Жирона
|- : -
|26.10
|22:00
|
Реал – Барселона
|- : -
|27.10
|16:00
|
Леганес – Сельта
|- : -
|27.10
|18:15
|
Хетафе – Валенсия
|- : -
|27.10
|20:30
|
Бетис – Атлетико
|- : -
|27.10
|23:00
|
Р. Сосьедад – Осасуна
|- : -
|28.10
|23:00
|
Мальорка – Атлетик
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|12
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|6
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|6
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|6
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|10
|1
|5
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|7
|1
|2
|
|
Ньигес Сауль
Севилья
|4
|1
|1