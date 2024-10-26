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Сегодня, 10:30

«Реал» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча начнется в 21.30

«Реал» сыграет с «Барселоной» в чемпионате Испании 26 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
Фото Reuters

«Реал» сыграет с «Барселоной» в 11-м туре ла лиги в субботу, 26 октября. Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Эль класико начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Ключевые события встречи «Реал» — «Барселона» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию матча в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

По итогам 10-ти туров примеры сливочные набрали 24 очка и занимают 2-е место в турнирной таблице. Каталонцы располагаются на 1-й строчке чемпионата, в их активе — 27 баллов.

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Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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Дубль Лукебакио принес «Севилье» победу над «Эспаньолом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 10 9 0 1 33-10 27
2
 Реал 10 7 3 0 21-7 24
3
 Атлетико 10 5 5 0 16-6 20
4
 Вильярреал 10 5 3 2 18-18 18
5
 Атлетик 10 5 2 3 17-11 17
6
 Мальорка 10 5 2 3 10-8 17
7
 Севилья 11 4 3 4 12-15 15
8
 Бетис 10 4 3 3 10-9 15
9
 Осасуна 10 4 3 3 14-16 15
10
 Р. Вальекано 10 3 4 3 11-10 13
11
 Сельта 10 4 1 5 17-17 13
12
 Р. Сосьедад 10 3 3 4 8-8 12
13
 Жирона 10 3 3 4 11-13 12
14
 Эспаньол 11 3 1 7 10-19 10
15
 Алавес 10 3 1 6 13-18 10
16
 Хетафе 10 1 6 3 7-8 9
17
 Леганес 10 1 5 4 6-12 8
18
 Вальядолид 10 2 2 6 8-21 8
19
 Лас-Пальмас 10 1 3 6 12-19 6
20
 Валенсия 10 1 3 6 7-16 6
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.10 22:00
Эспаньол – Севилья
 0 : 2
26.10 15:00
Вальядолид – Вильярреал
 - : -
26.10 17:15
Р. Вальекано – Алавес
 - : -
26.10 19:30
Лас-Пальмас – Жирона
 - : -
26.10 22:00
Реал – Барселона
 - : -
27.10 16:00
Леганес – Сельта
 - : -
27.10 18:15
Хетафе – Валенсия
 - : -
27.10 20:30
Бетис – Атлетико
 - : -
27.10 23:00
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
28.10 23:00
Мальорка – Атлетик
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 12
Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 6
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 6
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 6
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
Оскар Мингеса

Оскар Мингеса

Сельта

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 10 1 5
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

Атлетик

 7 1 2
Ньигес Сауль

Ньигес Сауль

Севилья

 4 1 1
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