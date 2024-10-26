«Реал» сыграет с «Барселоной» в 11-м туре ла лиги в субботу, 26 октября. Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Эль класико начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Ключевые события встречи «Реал» — «Барселона» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию матча в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

По итогам 10-ти туров примеры сливочные набрали 24 очка и занимают 2-е место в турнирной таблице. Каталонцы располагаются на 1-й строчке чемпионата, в их активе — 27 баллов.

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