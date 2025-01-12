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Сегодня, 09:00

«Реал» — «Барселона»: трансляция матча финала Суперкубка Испании начнется в 21.30 мск

«Реал» сыграет с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании 12 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Ламин Ямаль, игрок ФК «Барселона».
Фото Reuters

«Реал» и «Барселона» встретятся в финале Суперкубка Испании в воскресенье, 12 января. Игра состоится на стадионе имени принца Абдуллы аль-Файсала в Джидде (Саудовская Аравия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Реал» — «Барселона» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире в России смотреть матч можно бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и его сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Испания. Суперкубок. Финал
12 янв, 22:00. King Abdullah Sports City (Джедда)
Реал
Барселона

В полуфинале турнира королевский клуб обыграл «Мальорку» со счетом 3:0, каталонцы были сильнее «Атлетика» Бильбао- 2:0.

«Реал» Мадрид — действующий чемпион турнира.

Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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«Севилья» сыграла вничью с «Валенсией», сравняв счет на 90+3-й минуте
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 19 13 4 2 43-19 43
2
 Атлетико 18 12 5 1 33-12 41
3
 Барселона 19 12 2 5 51-22 38
4
 Атлетик 19 10 6 3 29-17 36
5
 Вильярреал 18 8 6 4 34-30 30
6
 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30
7
 Жирона 19 8 4 7 27-25 28
8
 Р. Вальекано 19 6 7 6 22-22 25
9
 Бетис 19 6 7 6 21-23 25
10
 Р. Сосьедад 18 7 4 7 16-13 25
11
 Осасуна 18 6 7 5 23-27 25
12
 Сельта 19 7 3 9 28-30 24
13
 Севилья 19 6 5 8 21-28 23
14
 Лас-Пальмас 18 6 4 8 23-27 22
15
 Леганес 19 4 7 8 18-29 19
16
 Алавес 19 4 5 10 21-31 17
17
 Хетафе 18 3 7 8 11-15 16
18
 Эспаньол 19 4 4 11 17-31 16
19
 Вальядолид 19 4 3 12 13-37 15
20
 Валенсия 19 2 7 10 18-29 13
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37 тур
38 тур
3.12 21:00
Мальорка – Барселона
 1 : 5
4.12 23:00
Атлетик – Реал
 2 : 1
10.01 23:00
Р. Вальекано – Сельта
 2 : 1
11.01 16:00
Алавес – Жирона
 0 : 1
11.01 18:15
Вальядолид – Бетис
 1 : 0
11.01 20:30
Эспаньол – Леганес
 1 : 1
11.01 23:00
Севилья – Валенсия
 1 : 1
12.01 16:00
Лас-Пальмас – Хетафе
 - : -
12.01 18:15
Атлетико – Осасуна
 - : -
13.01 23:00
Р. Сосьедад – Вильярреал
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 16
Рафинья

Рафинья

Барселона

 11
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 10
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 5
И К Ж
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 14 2 1
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 16 1 6
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 17 1 6
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