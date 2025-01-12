«Реал» и «Барселона» встретятся в финале Суперкубка Испании в воскресенье, 12 января. Игра состоится на стадионе имени принца Абдуллы аль-Файсала в Джидде (Саудовская Аравия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Реал» — «Барселона» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире в России смотреть матч можно бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и его сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

В полуфинале турнира королевский клуб обыграл «Мальорку» со счетом 3:0, каталонцы были сильнее «Атлетика» Бильбао- 2:0.

«Реал» Мадрид — действующий чемпион турнира.