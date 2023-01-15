«Реал» — «Барселона»: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча за Суперкубок Испании

В воскресенье, 15 января, состоится финальный матч Суперкубка Испании-2023 между «Реалом» и «Барселоной». Встреча пройдет на стадионе Короля Фахда (Рияд, Саудовская Аравия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

В полуфинале турнира мадридцы обыграли «Валенсию» (1:1, по пен. 4:3), а каталонцы победили «Бетис» (2:2, по пен. 4:2).

На счету «Барселоны» 13 побед в Суперкубке Испании, у «Реала» — 12.

15.01.2023 | Реал — Барселона

Следить за матчем «Реал» — «Барселона» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на федеральном спортивном телеканале и сайте matchtv.ru.