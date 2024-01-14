«Реал» — «Барселона»: Винисиус оформил дубль за 4 минуты и удвоил преимущество мадридцев

«Реал» удвоил преимущество в матче против «Барселоны» в финале Суперкубка Испании — 2:0.

На 10-й минуте второй мяч за мадридцев забил Винисиус Жуниор. Ранее он открыл счет на 7-й минуте.

Игра проходит на стадионе «Парк Аль-Аввал» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«СЭ» ведет онлайн матча «Реал» — «Барселона» в финале Суперкубка Испании.