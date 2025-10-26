26 октября 2025, 18:28

«Реал» — «Барселона»: судья отменил пенальти после стыка Ямаля и Винисиуса в начале матча

Сергей Ярошенко
Эпизод с падением форварда «Реала» Винисиуса после контакта с полузащитником «Барселоны» Ламином Ямалем.
Фото AFP

Арбитр Сесар Сото Градо отменил пенальти в ворота «Барселоны» в начале матча 10-го тура Ла Лиги против «Реала».

На 3-й минуте класико в Мадриде полузащитник каталонцев Ламин Ямаль сделал подкат в своей штрафной в сторону форварда мадридцев Винисиуса, после чего бразилец упал. После вмешательства видеоарбитра и просмотра повтора судья отменил 11-метровый удар, поскольку Ямаль первым сыграл в мяч.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Реал» — «Барселона».

Чемпионат Испании. Ла лига. 10-й тур.
26 октября 2025, 18:15. Бернабеу (Мадрид)
Реал
2:1
Барселона

На юге России приостановили работу 13 аэропортов. Команды РПЛ не могут вылететь на матчи
МОК оставил в силе санкции против Олимпийского комитета России
«Козыри «ПСЖ» – это Хвича, Дембеле и Дуэ». Юрий Семин – о решающих матчах Лиги чемпионов
«Астон Вилла» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, видеообзор
«Страсбур» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Фрайбург» — «Брага»: Лига Европы, видеообзор
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Арсенал» — «Атлетико»: Лига чемпионов, видеообзор
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Шинник»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Енисей»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 28-го тура 3 мая
«Чайка» — «Торпедо»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Сокол»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Зенит» победил ЦСКА, «Балтика» проиграла «Рубину»: видео
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нефтехимик» Кс: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Спартак» проиграл «Крыльям», ничья «Локо» и «Динамо»: видео
«КАМАЗ» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Мальорка» сыграла вничью с «Леванте»

«Реал» — «Барселона»: арбитр отменил гол Мбаппе из-за офсайда
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 34 29 1 4 89-31 88
2
 Реал 34 24 5 5 70-31 77
3
 Вильярреал 34 21 5 8 64-39 68
4
 Атлетико 34 19 6 9 58-37 63
5
 Бетис 34 13 14 7 52-41 53
6
 Сельта 34 12 11 11 48-44 47
7
 Хетафе 34 13 5 16 28-36 44
8
 Атлетик 34 13 5 16 40-50 44
9
 Р. Сосьедад 34 11 10 13 52-53 43
10
 Осасуна 34 11 9 14 40-42 42
11
 Р. Вальекано 34 10 12 12 35-41 42
12
 Валенсия 34 10 9 15 37-50 39
13
 Эспаньол 34 10 9 15 37-51 39
14
 Эльче 34 9 11 14 45-53 38
15
 Мальорка 34 10 8 16 42-51 38
16
 Жирона 34 9 11 14 36-51 38
17
 Севилья 34 10 7 17 41-55 37
18
 Алавес 34 9 9 16 40-53 36
19
 Леванте 34 8 9 17 38-55 33
20
 Овьедо 34 6 10 18 26-54 28
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
8.05 22:00 Леванте – Осасуна - : -
9.05 15:00 Эльче – Алавес - : -
9.05 17:15 Севилья – Эспаньол - : -
9.05 19:30 Атлетико – Сельта - : -
9.05 22:00 Р. Сосьедад – Бетис - : -
10.05 15:00 Мальорка – Вильярреал - : -
10.05 17:15 Атлетик – Валенсия - : -
10.05 19:30 Овьедо – Хетафе - : -
10.05 22:00 Барселона – Реал - : -
11.05 22:00 Р. Вальекано – Жирона - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 24
Ведат Муричи
Ведат Муричи

Мальорка

 21
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 16
П
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 11
Арда Гюлер
Арда Гюлер

Реал

 9
Луис Милья
Луис Милья

Хетафе

 9
И К Ж
Пате Сисс
Пате Сисс

Райо Вальекано

 25 2 8
Федерико Виньяс
Федерико Виньяс

Овьедо

 30 2 4
Нобель Менди
Нобель Менди

Райо Вальекано

 21 1 6
Вся статистика

