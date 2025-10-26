«Реал» — «Барселона»: судья отменил пенальти после стыка Ямаля и Винисиуса в начале матча
Арбитр Сесар Сото Градо отменил пенальти в ворота «Барселоны» в начале матча 10-го тура Ла Лиги против «Реала».
На 3-й минуте класико в Мадриде полузащитник каталонцев Ламин Ямаль сделал подкат в своей штрафной в сторону форварда мадридцев Винисиуса, после чего бразилец упал. После вмешательства видеоарбитра и просмотра повтора судья отменил 11-метровый удар, поскольку Ямаль первым сыграл в мяч.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Реал» — «Барселона».
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|34
|29
|1
|4
|89-31
|88
|
2
|Реал
|34
|24
|5
|5
|70-31
|77
|
3
|Вильярреал
|34
|21
|5
|8
|64-39
|68
|
4
|Атлетико
|34
|19
|6
|9
|58-37
|63
|
5
|Бетис
|34
|13
|14
|7
|52-41
|53
|
6
|Сельта
|34
|12
|11
|11
|48-44
|47
|
7
|Хетафе
|34
|13
|5
|16
|28-36
|44
|
8
|Атлетик
|34
|13
|5
|16
|40-50
|44
|
9
|Р. Сосьедад
|34
|11
|10
|13
|52-53
|43
|
10
|Осасуна
|34
|11
|9
|14
|40-42
|42
|
11
|Р. Вальекано
|34
|10
|12
|12
|35-41
|42
|
12
|Валенсия
|34
|10
|9
|15
|37-50
|39
|
13
|Эспаньол
|34
|10
|9
|15
|37-51
|39
|
14
|Эльче
|34
|9
|11
|14
|45-53
|38
|
15
|Мальорка
|34
|10
|8
|16
|42-51
|38
|
16
|Жирона
|34
|9
|11
|14
|36-51
|38
|
17
|Севилья
|34
|10
|7
|17
|41-55
|37
|
18
|Алавес
|34
|9
|9
|16
|40-53
|36
|
19
|Леванте
|34
|8
|9
|17
|38-55
|33
|
20
|Овьедо
|34
|6
|10
|18
|26-54
|28
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|8.05
|22:00
|Леванте – Осасуна
|- : -
|9.05
|15:00
|Эльче – Алавес
|- : -
|9.05
|17:15
|Севилья – Эспаньол
|- : -
|9.05
|19:30
|Атлетико – Сельта
|- : -
|9.05
|22:00
|Р. Сосьедад – Бетис
|- : -
|10.05
|15:00
|Мальорка – Вильярреал
|- : -
|10.05
|17:15
|Атлетик – Валенсия
|- : -
|10.05
|19:30
|Овьедо – Хетафе
|- : -
|10.05
|22:00
|Барселона – Реал
|- : -
|11.05
|22:00
|Р. Вальекано – Жирона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|24
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|21
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|16
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|11
|
|
Арда Гюлер
Реал
|9
|
|
Луис Милья
Хетафе
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Пате Сисс
Райо Вальекано
|25
|2
|8
|
|
Федерико Виньяс
Овьедо
|30
|2
|4
|
|
Нобель Менди
Райо Вальекано
|21
|1
|6
Новости