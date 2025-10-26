«Реал» — «Барселона»: судья отменил пенальти после стыка Ямаля и Винисиуса в начале матча

Арбитр Сесар Сото Градо отменил пенальти в ворота «Барселоны» в начале матча 10-го тура Ла Лиги против «Реала».

На 3-й минуте класико в Мадриде полузащитник каталонцев Ламин Ямаль сделал подкат в своей штрафной в сторону форварда мадридцев Винисиуса, после чего бразилец упал. После вмешательства видеоарбитра и просмотра повтора судья отменил 11-метровый удар, поскольку Ямаль первым сыграл в мяч.

