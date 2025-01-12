«Реал» — «Барселона»: Винисиус, Мбаппе и Ямаль — в стартовых составах на финал Суперкубка Испании
Стали известны стартовые составы на матч между «Реалом» и «Барселоной» в финале Суперкубка Испании.
Игра пройдет на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити» в Саудовской Аравии. Начало — в 22.00 по московскому времени.
«Реал»: Куртуа, Васкес, Тчуамени, Рюдигер, Менди, Вальверде, Камавинга, Беллингем, Винисиус, Родриго, Мбаппе.
«Барселона»: Щенсны, Бальде, Кубарси, Мартинес, Кунде, Касадо, Гави, Педри, Рафинья, Ямаль, Левандовски.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Реал» — «Барселона».
12.01.2025 | Реал — Барселона
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Атлетико
|19
|13
|5
|1
|34-12
|44
|
2
|Реал
|19
|13
|4
|2
|43-19
|43
|
3
|Барселона
|19
|12
|2
|5
|51-22
|38
|
4
|Атлетик
|19
|10
|6
|3
|29-17
|36
|
5
|Вильярреал
|18
|8
|6
|4
|34-30
|30
|
6
|Мальорка
|19
|9
|3
|7
|19-21
|30
|
7
|Жирона
|19
|8
|4
|7
|27-25
|28
|
8
|Р. Вальекано
|19
|6
|7
|6
|22-22
|25
|
9
|Бетис
|19
|6
|7
|6
|21-23
|25
|
10
|Р. Сосьедад
|18
|7
|4
|7
|16-13
|25
|
11
|Осасуна
|19
|6
|7
|6
|23-28
|25
|
12
|Сельта
|19
|7
|3
|9
|28-30
|24
|
13
|Севилья
|19
|6
|5
|8
|21-28
|23
|
14
|Лас-Пальмас
|19
|6
|4
|9
|24-29
|22
|
15
|Хетафе
|19
|4
|7
|8
|13-16
|19
|
16
|Леганес
|19
|4
|7
|8
|18-29
|19
|
17
|Алавес
|19
|4
|5
|10
|21-31
|17
|
18
|Эспаньол
|19
|4
|4
|11
|17-31
|16
|
19
|Вальядолид
|19
|4
|3
|12
|13-37
|15
|
20
|Валенсия
|19
|2
|7
|10
|18-29
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.12
|21:00
|
Мальорка – Барселона
|1 : 5
|4.12
|23:00
|
Атлетик – Реал
|2 : 1
|10.01
|23:00
|
Р. Вальекано – Сельта
|2 : 1
|11.01
|16:00
|
Алавес – Жирона
|0 : 1
|11.01
|18:15
|
Вальядолид – Бетис
|1 : 0
|11.01
|20:30
|
Эспаньол – Леганес
|1 : 1
|11.01
|23:00
|
Севилья – Валенсия
|1 : 1
|12.01
|16:00
|
Лас-Пальмас – Хетафе
|1 : 2
|12.01
|18:15
|
Атлетико – Осасуна
|1 : 0
|13.01
|23:00
|
Р. Сосьедад – Вильярреал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|16
|
|
Рафинья
Барселона
|11
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|10
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|9
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|14
|2
|1
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|16
|1
|6
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|17
|1
|6
Новости