«Реал» — «Барселона»: Винисиус, Мбаппе и Ямаль — в стартовых составах на финал Суперкубка Испании

Стали известны стартовые составы на матч между «Реалом» и «Барселоной» в финале Суперкубка Испании.

Игра пройдет на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити» в Саудовской Аравии. Начало — в 22.00 по московскому времени.

«Реал»: Куртуа, Васкес, Тчуамени, Рюдигер, Менди, Вальверде, Камавинга, Беллингем, Винисиус, Родриго, Мбаппе.

«Барселона»: Щенсны, Бальде, Кубарси, Мартинес, Кунде, Касадо, Гави, Педри, Рафинья, Ямаль, Левандовски.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Реал» — «Барселона».