«Реал» — «Барселона»: Мбаппе, Беллингем и Ямаль начнут матч в старте

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Барселоны» на матч 11-го тура чемпионата Испании.

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало — в 22.00 по московскому времени.

«Реал»: Лунин, Васкес, Милитао, Рюдигер, Менди, Тчуамени, Вальверде, Камавинга, Винисиус, Мбаппе, Беллингем.

«Барселона»: Пенья, Кубарси, Бальде, Мартинес, Кунде, Педри, Фермин, Касадо, Ямаль, Левандовски, Рафинья.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 10 туров «Барселона» лидирует в турнирной таблице ла лиги с 27 очками. «Реал» набрал 24 балла и идет на второй позиции.