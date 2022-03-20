«Реал» — «Барселона»: стартовые составы команд

«Реал» и «Барселона» проведут очный поединок в рамках 29-го тура чемпионата Испании. Стали известны составы команд на эту встречу.

«Реал»: Куртуа, Начо, Алаба, Милитао, Карвахаль, Каземиро, Кроос, Модрич, Вальверде, Жуниор, Родриго.

Запасные: Лунин, Пиньейро, Вальехо, Марсело, Иско, Себальос, Камавинга, Васкес, Асенсио, Диас, Азар, Йович.

«Барселона»: тер Штеген, Альба, Гарсия, Пике, Араухо, Педри, Бускетс, Ф.де Йонг, Торрес, Обамеянг, Дембеле.

Запасные: Нето, Тенас, Алвес, Лангле, Мингеса, Гонсалес, Пуч, Гави, Брейтуэйт, Депай, Траоре, Л.де Йонг.

Встреча пройдет на домашней арене «Реала». Начало матча — 23.00 (мск).