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Сегодня, 21:45

«Реал» — «Барселона»: началась прямая трансляция матча

«Реал» и «Барселона» сыграют в 11-м туре чемпионата Испании 26 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Класико «Реал» — «Барселона»: полузащитники Винисиус и Ламин Ямаль
Фото «СЭ»

Началась трансляция матча 11-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона». Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, стартовый свисток — в 22.00.

Класико в прямом эфире показывают телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2» (по подписке) и сайт matchtv.ru. Также игру можно смотреть на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в ретрансляции эфира федерального канала, доступ к контенту стриминговых сервисов возможен по подписке).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию класико. Составы и ключевые события игры «Реал» — «Барселона» также изучайте в нашем матч-центре.

Испания. Ла Лига. 11-й тур
26 окт, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Барселона

После 10 матчей сезона ла лиги «Барселона» лидирует в турнирной таблице с 27 очками, у «Реала» — 24 очка и второе место.

ФК Барселона
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 10 9 0 1 33-10 27
2
 Реал 10 7 3 0 21-7 24
3
 Вильярреал 11 6 3 2 20-19 21
4
 Атлетико 10 5 5 0 16-6 20
5
 Атлетик 10 5 2 3 17-11 17
6
 Мальорка 10 5 2 3 10-8 17
7
 Р. Вальекано 11 4 4 3 12-10 16
8
 Севилья 11 4 3 4 12-15 15
9
 Бетис 10 4 3 3 10-9 15
10
 Осасуна 10 4 3 3 14-16 15
11
 Сельта 10 4 1 5 17-17 13
12
 Р. Сосьедад 10 3 3 4 8-8 12
13
 Жирона 11 3 3 5 11-14 12
14
 Эспаньол 11 3 1 7 10-19 10
15
 Алавес 11 3 1 7 13-19 10
16
 Хетафе 10 1 6 3 7-8 9
17
 Лас-Пальмас 11 2 3 6 13-19 9
18
 Леганес 10 1 5 4 6-12 8
19
 Вальядолид 11 2 2 7 9-23 8
20
 Валенсия 10 1 3 6 7-16 6
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.10 22:00
Эспаньол – Севилья
 0 : 2
26.10 15:00
Вальядолид – Вильярреал
 1 : 2
26.10 17:15
Р. Вальекано – Алавес
 1 : 0
26.10 19:30
Лас-Пальмас – Жирона
 1 : 0
26.10 22:00
Реал – Барселона
 - : -
27.10 16:00
Леганес – Сельта
 - : -
27.10 18:15
Хетафе – Валенсия
 - : -
27.10 20:30
Бетис – Атлетико
 - : -
27.10 23:00
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
28.10 23:00
Мальорка – Атлетик
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 12
Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 7
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 6
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 6
Оскар Мингеса

Оскар Мингеса

Сельта

 5
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 10 1 5
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 11 1 4
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

Атлетик

 7 1 2
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