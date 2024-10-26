«Реал» и «Барселона» сыграют в 11-м туре чемпионата Испании 26 октября

Началась трансляция матча 11-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона». Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, стартовый свисток — в 22.00.

Класико в прямом эфире показывают телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2» (по подписке) и сайт matchtv.ru. Также игру можно смотреть на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в ретрансляции эфира федерального канала, доступ к контенту стриминговых сервисов возможен по подписке).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию класико. Составы и ключевые события игры «Реал» — «Барселона» также изучайте в нашем матч-центре.

После 10 матчей сезона ла лиги «Барселона» лидирует в турнирной таблице с 27 очками, у «Реала» — 24 очка и второе место.